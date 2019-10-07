Şırnak öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

07.10.2019 13:05

Öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler, haftada bir gün kırmızı halı, şeker ve kolonya ile karşılanacak.

Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kendilerini farklı ve değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü Müdür Kaden tarafından kırmızı halıyla karşılanacak. Öğrenciler, şeker ve kolonya ikramının ardından sınıflara geçecek.

'BİR ÖĞRENCİNİN MUTLU OLMASI BAŞARISINA ETKİ EDECEKTİR'

İlk kez bugün öğrenclerini kırmızı halıda karşılayan Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, Öğrencilerde bir heyecan oluşmasını ve kendilerini değerli hissetmelerini istedik. Uygulamamıza bugün başladık. Bunu haftanın bir günü çocuklara sürpriz şeklinde yapacağız. Bir öğrencinin gerçekten mutlu olması başarısına etki edecektir dedi.

Kaynak: DHA