ŞIRNAK MUSATEPE BARAJINDA SU TUTULDU - Haberler
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ŞIRNAK MUSATEPE BARAJINDA SU TUTULDU

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ŞIRNAK MUSATEPE BARAJINDA SU TUTULDU

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Şırnak iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Şırnak iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şırnak ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı'nın su tutma işlemlerine başlandı. Şırnak Musatepe Barajındasu tutma yapısına ait imalatlar tamamlanarak 8 Eylül 2021 tarihinde saat 12: 00 itibariyle derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutma işlemlerine başlanmıştır. 'Silindirle Sıkıştırılmış Beton dolgu tipinde olan Şırnak Musatepe Barajı' nın temelden yüksekliği 66 metredir. Baraj, 25, 26 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olacaktır. Barajda kurulacak 2 MW kurulugüç enerji santrali ile yıllık 6, 812 milyon kilowatt saat enerji üretimi sağlanacaktır.

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Haber: ŞIRNAK MUSATEPE BARAJINDA SU TUTULDU - Haberler
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