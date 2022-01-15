ŞIRNAK MERKEZLİ PKK OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA - Haberler
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ŞIRNAK MERKEZLİ PKK OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak günü, Cizre ve İdil ilçeleri ile Adana, Hakkari ve Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Örgütün sözde sivil savunma birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına değerlendirilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞIRNAK MERKEZLİ PKK OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA

ŞIRNAK MERKEZLİ PKK OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA

ŞIRNAK MERKEZLİ PKK OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA

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ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

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