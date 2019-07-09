Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK...

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK...

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK mensupları tarafından infaz edildi.

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK...

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK mensupları tarafından infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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