Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK mensupları tarafından infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA