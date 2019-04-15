Şırnak'lı 30 öğrenci Ankara'ya uğurlandı.

Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün "Nuh Nebi Diyarının Gençleri Gençlik Spor Bakanıyla Görüşüyor" projesi kapsamında Şırnak ve ilçelerinden 30, öğrenci düzenlenen törenin ardından Ankara'ya hareket etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlü Rezan Birlik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçen ay Şırnak ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldiğini belirterek, "Bakanımız ziyaretinde birkaç okulumuzu gezdi. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin sayın bakanımızdan talepleri oldu. Bu talep doğrultusunda 30 öğrencimiz bugün Ankara'ya gönderdik." dedi.

İlk kez Ankara'yı göreceğini belirten öğrencilerden Faruk Tunç, Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA