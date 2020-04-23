ŞIRNAK Koronavirüs vakasının görülmediği Uludere'de tedbirler üst seviyede Koronavirüs vakasının görülmediği Uludere'de tedbirler üst seviyedeŞIRNAK'ın koronavirüs vakasının görülmediği Irak sınırındaki Uludere ilçesinde üst seviyede tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Koronavirüs vakasının görülmediği Uludere'de tedbirler üst seviyede

ŞIRNAK'ın koronavirüs vakasının görülmediği Irak sınırındaki Uludere ilçesinde üst seviyede tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 45 bin nüfuslu Uludere ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi. Uludere Kaymakamlığı ve belediye tarafından alınan tedbirler ve ilçe halkının evde kal çağrılarına uymaları, koronavirüsün ilçede görülmemesinde etkili oldu.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçe genelinde bugüne kadar 9 koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını söyledi. İlçede tedbirlerin üst seviyede olduğunu anlatan Kaymakam Solmaz, "İlçe genelinde alınan kararlara vatandaşımız riayet etmeye çalışıyorlar. Bu bizi memnun ediyor. Tabi biz de bu konuda onların bu duyarlılığını boşa çıkarmamak için her türlü taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Alınan sıkı tedbirler nedeniyle ilçemizde koronavirüs görülmedi. İlçemizin giriş ve çıkışları kontrol altında. Tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA