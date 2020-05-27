Şırnak kömürüne DİKA'dan AB proje desteği Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Dış İlişkiler ve Fonlar Birimince hazırlan "Şırnak Asfaltit Madenlerinde İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Avrupa Birliği(AB) Projesi" kabul edildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Dış İlişkiler ve Fonlar Birimince hazırlan "Şırnak Asfaltit Madenlerinde İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Avrupa Birliği(AB) Projesi" kabul edildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı" (Improving Occupational Health and Safety Grant Scheme) kapsamında DİKA'nın teknik desteği ile hazırlanan Şırnak Üniversitesi'nin "Şırnak Asfaltit Madenlerinde İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" Bakanlık ve AB delegasyonu tarafından kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Projenin iştirakçileri DİKA ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası olurken, temmuz ayında çalışmalara başlanması planlanan projenin 15 ayda bitirilmesi ön görülüyor.

Proje asfaltit sektörünün desteklenmesine yönelik olarak geliştirilen ilk AB projesi olma özelliği taşıyor.

Projenin aynı zamanda asfaltit sektörünün büyümesi, zengin asfaltit yataklarından Şırnak'ın daha fazla ekonomik gelir elde etmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşması yönüyle Şırnak ilinin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) 2012 yılı verilerine göre yapılan keşifler sonucunda bölgedeki toplam kömür rezervinin 105 milyon ton olduğu ve projenin yerelde ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi, üniversite, iş dünyası ve yerel halka önemli katma değer sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA