Şırnak- Kar yağmayan Silopi'de çocuklar, kar topu özlemini pamuktop ile giderdi

Kar yağmayan Silopi'de çocuklar, kar topu özlemini pamuktop ile giderdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kar yağmayan ilçe merkezinde öğrenciler kartopu özlemini, pamuk yumakları ile yaptıkları pamuktop oynayarak giderdi.

Silopi'de Koç İlköğretim Okulu'nda öğretmen Sema Yayan, mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle kar görmeyen öğrencilerine kartopu keyfini yaşatmak için bir etkinlik düzenledi. Okul Müdürü Nurettin Kaden'e projesini sunan öğretmen Yayan, olumlu cevap alınca velilerin desteği ile temin edilen pamukları, diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte pamukları yumak haline getirdi. Şölen havasında geçen etkinlikte yüzlerce öğrenci, okulun bahçesinde coşkulu bir şekilde pamuk yumuklarını bir birine atarak, pamuk top oynadı. Öğrencilerden Azra Ceren Can, öğretmenine teşekkür ederek, bu etkinliğin farkındalık yarattığını söyledi. Öğrencilerden Leyla Nur Olgun ise, Silopi'ye kar yağmadığı için öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, ilk defa pamuk topu oynadıkları için mutlu olduklarını söyledi. Etkinliği hazırlayan okulun öğretmeni Sema Yayan de, kış mevsiminin kurak geçtiğini ve kar yağmadığını belirterek, Silopi kurak bir iklim olduğu için kar yağmıyor. Kar yağmadığı için pamuktan kartopu etkinliği düşündük. Okul müdürümüz Nurettin Kaden'in onayı ile yaptık. Çocuklar bu kartopu etkinliğinden çok mutlu oldular. Velilerimizin de desteğini alarak bu etkinliği, okul bahçesinde gerçekleştirdik diye konuştu.