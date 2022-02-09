Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tekin Aktemur, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti - Haberler
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Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tekin Aktemur, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tekin Aktemur, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Siirt Belediyesinde gerçekleştirilen ziyarette, terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Tuğgeneral Aktemur'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu.

Tuğgeneral Aktemur ise Vali Hacıbektaşoğlu'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma, Şırnak, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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