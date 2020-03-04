Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2
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Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2

ŞIRNAK Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2.

04.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:25
Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2

ŞIRNAK 'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2
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