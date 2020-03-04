Şırnak ırak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, habur'da önlemler üst seviyede-2
ŞIRNAK Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2.
04.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:25
ŞIRNAK Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA