Şırnak'ın Sorunları

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Şırnak'ta TOKİ tarafından temeli atılan evlerin tamamlanmamasının, yapımı bitenlerin ise halka teslim edilmemesinin yurttaşları mağdur ettiğini söyledi.

Özgüneş, partisinin Şırnak milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz ve Nuran İmir ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinde 21. günün dolduğunu belirterek, "Leyla Güven'in eylemi bizim eylemimizdir. Sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Hasan Özgüneş, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden 3 yıl geçtiğini ve bugüne kadar faillerin bulunamadığını ifade etti.

Şırnak'ın sorunlarının çok kapsamlı olduğunu dile getiren Özgüneş, ilin sürekli askeri alana dönüştürüldüğünü, sokağa çıkma yasaklarının ise varolan sorunları daha da derinleştirdiğini öne sürdü. Özgüneş, "AKP iktidarı, tüm belediyelerimizi gasbederek kayyum atadı. Belediyeleri işlevsiz hale getirerek, birer ihale firmasına dönüştürdü." diye konuştu.

Şırnak merkez ve ilçelerinde halen farklı bir boyutta OHAL'in sürdüğünü ileri süren Özgüneş, birçok yerde karakol ve arama noktalarının kurulduğunu kaydetti. Şırnak'ın en derin yaralarından birinin de yıkılan evlere üç senedir bir çözüm üretilememesi olduğunu savunan Özgüneş, "Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde TOKİ tarafından binlerce evin temeli atılmasına rağmen tamamlanmaması, yapımı tamamlananların ise halka teslim edilmemesi yurttaşları mağdur etmektedir." ifadesini kullandı.

Özgüneş, Şırnak'ta bulunan kömür ocaklarının yerleşim alanlarına yakın olmasının, beraberinde bazı sorunları getirdiğini, kömür ocaklarından kaynaklı oluşan toz ve çevre kirliliğinin yerleşim alanlarında yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Bir gazetecinin, HDP'nin özellikle İstanbul'da CHP ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusuna ise Özgüneş, "Bu konularda yetkili durumda değiliz fakat şöyle bir durum var; halkımız, metropollerde, batıda AKP ve MHP'nin diktatoryal yönetimini geriletmek için muhalefet kim olursa olsun tabanda kendi tavrını ortaya koyacaktır." yanıtını verdi.