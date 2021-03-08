Şırnak'ın evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; Şırnak'ta evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı azaldı.

Şırnak'ta 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 3 bin 180 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu.

Şırnak'ta kaba evlenme hızı binde 5,96 oldu.

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Şırnak'ta 2020 yılında binde 5,96 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi. Türkiye için kaba evlenme hızı değeri binde 5,84 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda arttı

2019 yılında Şırnak'ta ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26,5 iken 2020 yılında da 26,7 oldu. Kadınlarda 2019 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 23,9 iken 2020 yılında 24 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,9, kadınlar için 25,1 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı azaldı

Şırnak'ta boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 15,7 azalarak 156 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre 13,8 azalarak 135 022 oldu. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Şırnak'ta 2020 yılında binde 0,29 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş ve binde 0,29 ile Şırnak izledi. Türkiye için kaba boşanma hızı değeri binde 1,62 olarak gerçekleşti.

Şırnak'ta 2020 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 21'inin 6-10 yıl süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların yüzde 51'i de evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı