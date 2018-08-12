Şırnak'ın Birçok Noktası Açık Hava Resim Sergisine Dönüştü

Şırnak Belediye Başkanlığı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları kapsamında şehir merkezinde bulunan istinat duvarlarını boyayarak, ressamların çizdiği birbirinden güzel resimlerle tuvale dönüştürdü.

Sanatla sokağı buluşturan belediye başkanlığı, şehir merkezinde bulunan istinat duvarlarına resimler çizdirerek estetik bir görüntü kazandırdı. Çok sayıda profesyonel ressamın görev aldığı çalışmalarda, istinat duvarları Şırnak yöresini vurgulayan bitki, çiçek ve tarihi sembollerle tuvale dönüştürüldü. Yapılan çalışma ile istinat duvarlarının oluşturduğu kötü görüntü ortadan kalkarken, duvarlara işlenen resimlerle birlikte sokak ve caddeler açık hava resim sergisine dönüştü. Duvarlara çizilen Hz. Nuh Gemisini en çok beğenenler arasına girdi.

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun destekleriyle hayata geçirilen proje, çok sayıda ressamın katılımıyla devam ediyor. - ŞIRNAK