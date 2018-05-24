Şırnak'ta Hain Tuzak! Teröristlerin Saldırısına Uğrayan Korucu Şehit Oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyü mevkisinde aracıyla seyir halindeyken teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu, beraberindeki oğlu ise yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

TERÖRİSTLERİN SALDIRDIĞI KORUCU ŞEHİT OLDU, OĞLU YARALANDI

Şırnak Beytüşebbap ilçesi Taşarası köyünde oturan güvenlik korucusu Faik Ecer ve oğlu Sipan Ecer bugün öğlen saatlerinde araçları ile köyün dışında bulunan hayvanlarını görmeye gitti. Araç köy dışında seyir halinde iken silahla saldırıya uğradı.

PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda güvenlik korucusu Faik Ecer şehit olurken, oğlu Sipan Ecer ise yaralandı. Yaralı Sipan Ecer, Beytüşşebap Devlet hastanesine kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BU SABAH 2 KORUCU ŞEHİT OLMUŞ 3 KORUCU YARALANMIŞTI

Bu sabah saatlerinde ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, göreve giden güvenlik korucularının taşındığı kamyonetin geçişi sırasında, teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit olmuş, 3 korucu yaralanmıştı.