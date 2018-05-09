Şırnak'ta Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Şırnak'ta Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Şırnak'ta sele kapılan iki çoban çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü mevkisinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutluca köyüne gitmekte olan 30 YD 595 plakalı öğrenci servisi ile karşı yönden gelen 21 NC 387 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.