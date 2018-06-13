Şırnak'ın Batıya Açılan Kapısı Şerafettin Elçi Havalimanı

ÖMER YASİN ERGİN - Daha önce uçak seyahati için Diyarbakır, Batman ve Mardin'e 3-4 saat süren karayolu yolculuğuyla gitmek zorunda kalan Şırnaklıların bu çilesi, Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 5 yıl önce hizmete açılmasıyla son buldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devlet eliyle ulaştırma alanında yapılan yatırımlar, turizm, ticaret ve sosyal yaşamı canlandırdı. Bu yatırımlardan biri de İdil ilçesi yakınlarındaki Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı oldu. 26 Temmuz 2013'te faaliyete geçen, Ankara ve İstanbul'a haftada 26 uçak seferinin gerçekleştirildiği havalimanında bugüne kadar düzenlenen 11 bin 513 uçak seferiyle 1 milyon 300 bin yolcuya hizmet sunuldu.

Bu sayede aralarında Irak'tan gelenlerin de yer aldığı 1 milyon 300 bin kişi, Diyarbakır, Batman ve Mardin'e 3-4 saat süren karayolu yolculuğu yapmak zorunda olmadan Şırnak'tan havalanan uçaklarla seyahat etmenin keyfini yaşadı.

Irak'tan geldi

Iraklı yolcu Zübeyir Taha, AA muhabirine, Irak'ın Duhok kentinden geldiğini belirterek, havalimanının Irak'ın kuzeyinde yaşayanlar için de büyük kolaylık sağladığını söyledi.

İstanbul ve Ankara'daki işleri için Irak'tan günübirlik gidip geldiklerini belirten Taha, şunları kaydetti:

"Daha önce Batman, Mardin ve Diyarbakır'a gidip oradan uçakla seyahat ediyorduk. Buranın açılmasıyla rahatladık, bu sayede seyahat harcamamız azaldı. Bizim gibi sınır kapılarından geçenler için burası çok büyük bir nimet. Şırnak'ta havalimanının açılmasından memnunuz. Burayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük bir hizmeti olarak görüyoruz. Kimlerin emeği varsa teşekkür ediyoruz."

"Yapımında kimin katkısı varsa teşekkür ediyorum"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrenci olan Muhammet Tanrıkulu ise Şırnak'a çok güzel bir havalimanı yapıldığını, bu sayede KKTC'ye rahat ulaşabildiğini söyledi.

Tanrıkulu, havalimanının yapımına katkısı olanlara teşekkür etti.

"Yapanlardan ve yaptıranlardan Allah razı olsun"

İstanbul'dan gelen engelli Hasan Barı ise havalimanının engelliler için kolaylık sağlayacak şartlarda dizayn edildiğini belirterek, "Eskiden sabah kalkıp Mardin'e gidiyorduk. Yolun uzunluğu dolayısıyla stres ve yorgunluk oluyordu. Burası hakikaten bizim için iyi oldu. Yapanlardan ve yaptıranlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Hem para hem de zaman olarak faydasını görüyoruz"

Mustafa Bozkurt da havalimanının kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını dile getirerek, "Burası bölgenin kalkınmasına katkı sunacak. Hem para hem de zaman olarak faydasını görüyoruz." dedi.

Yolcu talebi büyük

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, havalimanından yapılan uçak seferlerine yoğun talep olduğunu söyledi.

Irak sınırında olduğu için yabancı yolcu potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden Geliş, şunları kaydetti:

"Irak'tan yoğun hasta sevki oluyor. Uçakların doluluk oranlarına bakıldığında büyük bir talebin olduğu gözlemlenmektedir. Havalimanı, ilimiz gelişmesine büyük katkı sunuyor. Bu güzel hizmet için emeği geçen Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum."