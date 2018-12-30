Şırnak'ın 2 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Duyuruda, "Kar yağışının devam etmesi ve meteorolojik uyarlar nedeniyle öğrencilerimizin hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için 31 Aralık 2018 Pazartesi günü tüm ilk ve orta öğretim okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uludere ilçesinde de kar yağışının etkisini sürdürdüğü, yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA