Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasında ne oldu? Cinsel istismar oldu mu? Uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı mı?
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Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasında ne oldu? Cinsel istismar oldu mu? Uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı mı?

Sosyal medyayı sallaya Şırnak'ta taciz iddiası, gündemi sarsmıştı. Şırnak'ı sokağa döken iddia sonrası vatandaşlar Cinsel istismar oldu mu? Uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı mı? Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasında ne oldu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasında ne oldu? Cinsel istismar oldu mu? Uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı mı?
17.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:28

Sosyal medyada yayılan iddia sonrası Şırnak'ı sokağa döken iddiada uzman çavuşun küçük kıza tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Peki, Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasında ne oldu? Cinsel istismar oldu mu? Uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı mı? Kızına fiziksel müdahalede bulunduğu için uzman çavuştan şikayetçi olan baba ne dedi?

ŞIRNAK'I SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASINDA NE OLDU?

Önceki gün Şırnak'ı sokağa döken olaya ilişkin kızına fiziksel müdahalede bulunduğu için uzman çavuştan şikayetçi olan baba konuştu. A.İ, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde kızı ile komşularının, eve girmek üzereyken daha önce hiç tanımadıkları, görmedikleri yabancı bir kişinin kızını ensesinden tutarak kendine doğru çektiğini, kızının bağırarak oradan kaçtığını, o sırada dışarıda oturan komşularından öğrendiğini söyledi. Baba, sosyal medyada konuşulduğu gibi bir taciz olayının da sözlerine ekledi.

Bu kişinin komşulara binanın 5. katında oturduğunu söylediğini belirten A.İ, "Bina sakini de 5. katta oturduğunu ve onu ilk kez gördüğünü söylüyor. 'Burada ne işin var?' diye soruyor. Şahıs o anda panikliyor, asansörden çıkarak şahsi aracına binip, uzaklaşıyor." diye konuştu.

CİNSEL İSTİSMAR OLDU MU?

Bu kişinin komşulara binanın 5. katında oturduğunu söylediğini belirten A.İ, "Bina sakini de 5. katta oturduğunu ve onu ilk kez gördüğünü söylüyor. 'Burada ne işin var?' diye soruyor. Şahıs o anda panikliyor, asansörden çıkarak şahsi aracına binip, uzaklaşıyor." diye konuştu.

"SADECE KIZIMIN ENSESİNDEN ÇEKMİŞ"

A.İ, şunları kaydetti: "Bina sakinleri şahsı takip ediyor. Şahsı yaklaşık 200 metre ileride aracın içerisinde yakalıyorlar. Orada bina sakinleri ile şahıs arasında yaşanan arbede sonrası olay emniyete intikal ediyor. Ben de o esnada uyuyordum. Polisler gelirken fark ettim. Sonra bana dediler ki 'bir taciz olayı var', polisler bizi çağırdı, gittik. Emniyet personelinin çağrısı üzerine çocuk şubeye giderek kızıma yönelik uygulanan fiziki müdahaleden dolayı şikayetçi olduk."

"Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." diyen A.İ, olayın bundan ibaret olduğunu aktardı.

"KIZIMA CİNSEL İSTİSMAR OLMAMIŞTIR"

A.İ, "Sosyal medyada abartılan bu durumdan dolayı ailemiz mağdur durumda. Kızıma herhangi bir cinsel istismar olmamıştır. Fiziki bir dokunma olmuş. Olayı adli makamlar takip ediyor zaten. Kişi de tutuklanıp, cezaevine konuldu. Kızımın savcılığa verdiği ifadeyi sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında davacı olacağım." diye konuştu.

Olayla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda, Yeni Mahalle'de vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir kişinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği bildirilmiş, olay yerinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediğinin tespit edildiği belirtilmişti.

UZMAN ÇAVUŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI MI?

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli tahkikat başlatıldığı, gözaltına alınan A.A'nın adli ve idari soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, zanlıya ayrıca çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği gerekçesiyle de para cezası uygulanmıştı.

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