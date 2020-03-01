Şırnak habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı
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Şırnak habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldıŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

01.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:05
Şırnak habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

'ın ilçesindeki 'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan 'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Şırnak habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı
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