Şırnak Geylani Camisi İbadete Açıldı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün il genelinde 27 camiyi yıktığını, 70 camiye de hasar verdiğini belirterek, "Kim yaptı bunları, Allah'ını tanımayan, tanıyorsa bile onun emirlerine uymayan, onun evine göz dikenler. Orada terör yapanlar ancak şeytanı memnun ederler. Başka kimsenin rızasını kazanamazlar. Mabetlerimize kimin eli uzanırsa o eli kırmak hepimizin namus borcudur, şeref borcudur." dedi.



Şırnak'ta Yeni Mahalle'de terör örgütünün tahrip ettiği ve restore edilerek ibadete açılan Geylani Camisi'nde Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla cuma namazı kılındı.



Prof. Dr. Erbaş'ın hutbe okuduğu namazın ardından caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bozdağ, Şırnaklıları selamladı.



Caminin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, camilerin bulundukları her yerde, o diyarda yaşayan insanların Müslümanlığının dünyaya, aleme ilan edildiği yerler ve bağımsızlığın sembolü olduğunu belirtti.



Bozdağ, camilerin dirliğin, birliğin, kardeşliğin omuz omuza saf olunmasının merkezi olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin kıblesi bir ve aynı safta, önümüzde, arkamızda, yanımızda kimlerin olduğuna bakmaksızın omuz omuza yüce Allahımızın divanına duruyor, onun önünde eğiliyor, secdeye varıyoruz. Bu bizim dinimizin, omuz omuza, birlikteliğe, birliğe, kardeşliğe aynı istikamette yürümeye aynı hedef için kilitlenmeye verdiği önemi göstermesi bakımından son derece önemlidir." diye konuştu.



Camilerin Allah'ın evi olduğuna işaret eden Bozdağ, her bir caminin Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'ın bir şubesi olduğunu aktardı.



"Mabetlerimizde, minarelerimizde ezan kıyamete kadar var olacak"



İlgili ayete atıfta bulunan Bozdağ, Allah'ın evi olan mescitleri Allah'a ve ahiret gününe inanların, namazlarını dosdoğru kılanların ve zekatlarını verenlerin imar ve inşa ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Allah'ın izniyle ülkemizin dört bir yanındaki mabetlerimizde, minarelerimizde ezan kıyamete kadar var olacak, gür bir şekilde okunacaktır. Bu mabet de kıyamete kadar varlığını sürdürecektir. Ayrıca mabetlerimiz bulundukları her yerde dinimizin yüceliğini, özelliğini, güzelliğini ve kardeşliğimizi de dünyaya haykıran, ilan eden merkezlerdir. Bu açıdan da camilerimizi yaşatmak, orayı cemaatle şenlendirmek, oranın ruhunu sokağa, eve, her alana hepimizin taşıması bize çok büyük bir güç katacaktır."



Mabetlere yönelik terör saldırıları



Bozdağ, dinimizde mabetlerin önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Peygamber Efendimiz'in Mekke'den hicret ederken ibadet ihtiyacını gidermek maksadıyla ilk yaptığı icraat mabet inşa etmektir. Medine'ye geldikten sonra da ilk yaptığı iş orada Mescid-i Nebevi'yi inşa etmektir. Medeniyetimizin merkezinde minareler, kubbeler var. Peygamber Efendimiz'den mirastır bunlar. Ama bunların da çok düşmanı var. İşte terör örgütü ne yaptı? Hendek terörü ile pek çok zarar verdiği Allah'ın evi olan mabetleri bombalayan, orada şiddet ve terör yapan bir alçaklığın altına imza attı. Valimiz rakam verdi. Şırnak'ta 27 caminin il genelinde yıkıldığını, 70 caminin hasar gördüğü bilgisini verdi. Kim yaptı bunları? Allah'ını tanımayan, tanıyorsa bile onun emirlerine uymayan, onun evine göz dikenler. Orada terör yapanlar ancak şeytanı memnun ederler. Başka kimsenin rızasını kazanamazlar."



"Mabetlerimize kimin eli uzanırsa, o eli kırmak hepimizin namus ve şeref borcudur." ifadesini kullanan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye Cumhuriyeti devletinde hamdolsun ne Müslümanlara ne Hristiyanlara ne Yahudilere ait mabetler saldırı altında değildir. Türkiye'de 2015'te, 2016'da başka dinlere ait hiçbir mabede dönük en ufak bir saldırı yok. Ama Müslümanların mabetlerine bölücü terör örgütü PKK, DEAŞ terör örgütü ve diğer terör örgütleri tarafından yapılmış saldırılar var. Buna karşı da Şırnaklıların sahip çıkması lazım. Birileri bilirse Şırnaklılar mabedine birisi el uzatırsa o eli uzatanları Şırnak'a sokmaz, mabedin yanına zarar vermek için yaklaşmayı bırakın bunu aklından dahi geçiremez."



Bozdağ, Şırnaklıların imanına, kardeşliğine, birliğine, dirliğine, Allah'ına, kitabına, Peygamber'ine verdiği önemi bildiğini ifade ederek, bu imana sahip tüm Şırnaklıları saygıyla selamladığını sözlerine ekledi.



"Bu camimizde nice insanlar secde ve rüku edecekler"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş da hayırlı bir iş için Şırnak'ta bulunduklarını belirtti.



Caminin yaşanan talihsiz olaylarda teröristlerin saldırılarından dolayı hasar gördüğünü, büyük oranda yıkıldığını anımsatan Erbaş, bu ibadethanenin bugün milletin yardımları ve destekleriyle bu hale geldiğini dile getirdi.



"Katkısı olan bütün herkese 'Allah razı olsun.' diyorum." ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:



"İnşallah bu camimizde nice insanlar secde ve rüku edecekler. Rabbimize hep birlikte ibadet edeceğiz. Çocuklarımız eğitim görecek. Gençlerimizin ruhu ve gönlü bu camiye bağlı olacak. Bu camimizde sonsuza kadar ezanlar dinmeyecek. Bu camimizin göğsüne hiçbir zaman namahrem eli dokunmayacak inşallah. İslam şairi Akifimizin dediği, 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki; şahadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'. İnşallah şairimizin bu duaları Rabbimiz indinde makbul oldu ki bir müddet dine susan ezanlar yeniden başladı. Allah'a ne kadar hamdetsek azdır."



Erbaş, caminin hayırlı olmasını Allah'tan diledi.



27 cami tamamen yıkıldı



Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak halkının gerek terörle mücadelede gerekse ilin yeniden ihya ve inşası amacıyla yürütülen çalışmalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlara minnet ve şükran duyduğunu ifade etti.



Terör örgütü PKK'nın açtığı çukurlar ve saldırılarıyla ildeki 27 caminin tamamen yıkıldığını, 70 caminin de farklı oranlarda hasara uğradığını dile getiren Aktaş, Allah'ın izniyle hepsinin onarıldığını anlattı.



Aktaş, onarılan son caminin de bugün ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.



Konuşmaların ardından, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Soylu ve Canikli ile diğer katılımcılar tarafından Geylani Camisi'nin açılışı yapıldı.



Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar katıldı.



Vatandaşlar "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şırnak sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.