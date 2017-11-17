Şırnak Geylani Camisi İbadete Açıldı
Başbakan Binali Yıldırım, "Hangi etnik gruptan olursanız olun, başımız, gözümüz üstünde yeriniz var. Bunların hepsi tamam ama ayrımcılık olmayacak.
Başbakan Binali Yıldırım, "Hangi etnik gruptan olursanız olun, başımız, gözümüz üstünde yeriniz var. Bunların hepsi tamam ama ayrımcılık olmayacak. Hepimiz şu ay yıldızlı bayrağın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyız. İşte bunu söyleyeceğiz." dedi.
Yıldırım, cuma namazını bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda tahrip edilen ve onarımı tamamlanan Şırnak Geylani Camisi'nde kıldı.
Cuma namazının ardından caminin açılışını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, bölücü terör örgütünün kurulurken özgürlük, hak, hukuk diyerek bölge halkından destek almaya çalıştığını, ancak kısa bir süre bütün bunları unutarak, gözleri dönmüş bir vaziyette, çocuk, yaşlı demeden önlerine gelen herkesi katlettiğini aktardı.
Bu acılı günlerin artık geride kaldığına işaret eden Yıldırım, "Artık önümüze bakacağız. Biz sırtımızı teröre değil, sırtımızı devletimize, milletimize veriyoruz. Devlet, millet kaynaşmasıyla inşallah bu işin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
Cizre'de ve Şırnak'ta daha önce seçilen belediye başkanlarını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:
"Hizmet var mıydı? Yok. Devletten aldıkları paraları yemediler, içmediler terör örgütüne taşıdılar. Onlar da buraya bomba olarak döndü, terör eylemi olarak döndü. İşte onların da bu saltanatına, bu alçaklığına son verdik. Görevden aldık. Şimdi arkadaşlarımız var gücüyle şehri güzelleştirmek için çalışıyorlar. Bir yandan alt yapıyı yapıyorlar. Bugüne kadar Şırnak merkezde 117 kilometre sıcak asfalt yapılmış. 57 kilometre kanalizasyon yapılmış. 85 kilometre içme suyu hattı döşenmiş ve bütün bu işler için 160 milyon harcama yapılmış. Helali hoş olsun. Şırnak daha fazlasına layık."
Kentte yıkılan binalar yerine yenilerinin inşa edildiğini anlatan Başbakan Yıldırım, bu evlerden 700'den fazlasının sahiplerine verildiğini, önümüzdeki günlerde ise geri kalanlarının hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.
Başbakan Yıldırım, "Şırnak'a 15 yılda 10 milyar liralık yatırım yaptık. Tabii ki yapacağız. Çünkü Şırnak, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, ülkenin geleceği için, milletimizin birliği, beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor, 'Ben buradayım' diyor." diye konuştu.
"Bestler Dereler Yolu'nu yapacağız
Şırnak'tan Cizre'ye oradan da Hakkari'ye geçeceğini, buralarda da vatandaşlarla bir araya gelip, hasret gidereceklerini belirten Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:
"Cizre-Şırnak yolu yapılıyor. Seneye açıyoruz. Ama daha önemlisi Şırnak'ı Siirt'e bağlayacak, Siirt'i de Van'a bağlayacak Bestler Dereler Yolu'nu da yapıyoruz, bunu da bitireceğiz. Hatırlayın, geçtiğimiz aylarda bu yolda çalışan müteahhidin iş makinelerini yaktılar. Yol güvenliğini alsın diye koyduğumuz askerimizi, jandarmamızı ve korucularımızı alçakça şehit ettiler. Ama ne yaparsa yapsınlar, biz onların bu engellemelerine rağmen bu yolu da yapacağız. Yolunuzu da bahtınızı da açacağız inşallah. Kimimiz Kürt, kimimiz Arap, kimimiz Türkmen, kimimiz Türk, ne olursak olalım yaradan Rabbimin kuluyuz. Bizi birbirimize bağlayan mübarek dinimiz din-i mübin-i İslam. Yüce dinimiz ve Peygamberimiz bize yeter. Onun için ayrı gayrı olmak yok. Tabii ki Kürtseniz, Kürtlüğünüzle gurur duyacaksınız, Arapsanız 'Arab'ım' diyeceksiniz. Türkseniz 'Türk'üm' de diyeceksiniz, Türkmenseniz hiç çekinmeden söyleyeceksiniz."
"Hangi etnik gruptan olursanız olun, başımız gözümüz üstünde yeriniz var." diyen Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bunların hepsi tamam ama ayrımcılık olmayacak. Hepimiz şu ay yıldızlı bayrağın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyız. İşte bunu söyleyeceğiz. Bizi birbirimize bağlayan yüce dinimizdir, mübarek Peygamberimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizdir, bayrağımızdır, vatanımızdır ve milletimizdir. Türk'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Türkmen'iyle, her mezhepten vatandaşlarımızla biz birlikte Türkiye'yiz. Bunu unutmayalım."
Terör örgütleri ve onların arkalarındakilerin "sen şucusun, sen bucusun" diyerek milleti bir birine düşman etmeye çalıştıklarını ve gençlerin geleceği kararttıklarını vurgulayan Yıldırım, gençlerin yerinin dağlar olmadığını belirtti.
Başbakan Yıldırım, "Bu çocuklarımıza yapılan hak mıdır? Bu yavrularımızın gençlik heyecanını kullanarak, onları dağa çıkarıp, onlara birtakım ütopyolarla, gerçekleşmesi imkansız ideolojilerle hayatlarını kararttılar. Artık bundan sonra bunlardan vazgeçiyoruz, hedefimiz bir olarak, beraber olarak, geleceğe, aydınlık yarınlara kilitlenmek olacak. Hiç merak etmeyin, bugünümüz güzel, yarınımız bundan daha güzel olacak." dedi.
"Kürt vatandaşlarımızın terör örgütü sorunu var
Bölge halkının, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin ne olduğunu 2015 Temmuz'unda gördüğünü hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Yaptıkları vahşette gördünüz. Şimdi şunu anlayalım, görelim. PKK, terör örgütünün Kürtler diye, Kürtler'in hakkı, geleceği diye bir meselesi yok. Böyle bir sorunu yok. Sorun ne? Sorun, Kürt vatandaşlarımızın böyle bir terör örgütü diye sorunu var. Sizin PKK gibi bir sorununuz var. Onların sizi düşündüğü yok. İşte askerimizle, jandarmamızla, polisimizle, hükümetimizle, sizin başınızın belası olan bu alçak örgütü, bu terör güruhunu hayatımızdan çıkaracağız, ülkemizden de kovup atacağız."
Başbakan Yıldırım, caminin tekrar ibadete açılmasına vesile olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ve ekibine, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın okuduğu dua eşliğinde Geylani Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Törene, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ile diğer yetkililer katıldı.
(Bitti)