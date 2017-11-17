Şırnak Geylani Camisi İbadete Açıldı

Başbakan Binali Yıldırım, "Artık bunlar bu millete zarar veremeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz ilimize, ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkalım. Beraber, birlikte önümüzde inşallah çok güzel günler olacak." dedi.



Yıldırım, cuma namazını bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda tahrip edilen ve onarımı tamamlanan Şırnak Geylani Camisi'nde kıldı.



Cuma namazının ardından caminin açılışını gerçekleştiren Yıldırım, Şırnak'a son olarak 7 Nisan'da geldiğini, kentin 6 ay içinde ikinci kez kendilerini coşkuyla karşıladığını söyledi.



Şırnak'ta iki yıl önce yaşanan terör olaylarını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "İki yıl önce maalesef vatan hainleri, hiç gözünü kırpmadan burada binalarımızı başımıza geçirdiler. Camilerimizi yıktılar. Hayallerimizi yok ettiler. Yavrularımızın, gençlerimizin geleceğini kararttılar. Zannettiler ki 'Oldubittiyle biz Şırnak'ı ele geçiririz. Şırnaklıları esir alırız.' Şırnak buna geçit verir mi? Elbette vermez. Vermediniz. Alçakları perişan ettiniz, yerle bir ettiniz. Dediniz ki 'Biz Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, biz bir milletiz. Bayrağımız bir, devletimiz bir, vatanımız bir.' Bu ülkede biz 'bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız' dedik." şeklinde konuştu.



Alandaki vatandaşların "Gençler sizinle gurur duyuyor." sloganı üzerine Yıldırım, "Gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz." dedi.



Yıldırım, bölücü terör örgütü mensuplarının Şırnak'ta 27 camiyi yıktığını, 70 camiyi hasarlı hale getirdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ne demek oluyor? Müslümanın mabedi yıkılır mı kardeşim? Bizim dinimizde bu var mı? Bizim töremizde bu var mı? Bunların dini de yok kutsalı da yok. Bunlar, bırakın cami yıkmayı, bu alçak PKK terör örgütü masum insanları, askeri, polisi, korucuyu, önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor. Çünkü bunlar talimat aldıkları efendilerinin dediğini yapıyor ama artık bitti. Artık bunlar bu millete zarar veremeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz ilimize, ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkalım. Beraber, birlikte önümüzde inşallah çok güzel günler olacak."



"Dört tünelli yolu önümüzdeki sene açıyoruz"



Şırnak'a 3 yıl önce Cizre'den, Cudi Dağı üzerinden geldiğini hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Cudi Dağı'nda o celepleri olan buranın güzel insanlarının çadırlarında da oturdum, onlarla yemek yedim, sohbet ettim. Cudi Dağı'nın tünellerinin temelini attım. İnşallah Cizre'den Şırnak'a gelen, bu arkamızda Şırnak'a birleşen dört tünelli yolu da önümüzdeki sene açıyoruz. Terör örgütünün bütün engellemelerine rağmen 'İnat da bir murattır.' dedik ve o yolu da inşallah bitiriyoruz. Böylece Kasrik Boğazı'ndan dolaşmaya lüzum kalmayacak. Buradan gireceksiniz, tünellerden çıkıp dosdoğru Cudi'den Cizre'ye ineceksiniz."



Başbakan Yıldırım, bu sırada alandaki vatandaşların, "Kahrolsun PKK, Şırnak birdir, bir kalacak, Şırnak sizinle gurur duyuyor." sloganlarına Kürtçe olarak "Başım gözüm üstüne", "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz bu güzel ülkenin insanlarıyla gurur duyuyoruz." dedi.



"14 bin 166 konutu oturulamayacak hale getirmişler"



Şırnak'ta iki yıldan beri mücadelenin devam ettiğini belirten Yıldırım, terör örgütü PKK'nın kent merkezinde, 14 bin 166 konutu oturulamayacak, 34 bin konutu ise az hasarlı hale getirdiğini vurguladı. Yıldırım, "Yıkılan binalar yerine gelir, yıkılan camiler yeniden yapılır ama yıkılan gönülleri fethetmenin yolu da Şırnak'ı bağrımıza basmaktır." anlayışıyla konutların yeniden inşa edildiğini söyledi.



Yıldırım, Şırnak'ın, hafızalarda 15 Temmuz gecesiyle yaşadığına değinerek, "Şırnak adeta 80 milyonla bir oldu, beraber oldu, alçak darbecilere geçit vermediniz. Duanızla dik duruşunuzla Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Sizlere Cumhurbaşkanımızın da selamını getirdim. Ulu Cami'deki ezan dinmedi, Hamidiye Kışlası'ndaki bayrak inmedi." dedi.



"Kur'an-ı Kerimleri dahi bu alçaklar parçaladı"



Beraberindeki bakanlarla Şırnak'a geldiklerini, Tugayı ve Namazdağı'ndaki güvenlik güçlerini ziyaret ettiklerini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



"Gece gündüz fedakarca sizlerin, milletin, vatanın güvenliği için yaptıkları çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Bakın Yeşilyurt Mahallesi'nde patlattıkları bombayla bu alçaklar üç evladımızı katlettiler. İki yaşındaki Evin, 6 yaşındaki Nihat, 8 yaşındaki Ahmet Gerez'in katilleri bu alçaklardır. Silopi'de patlattıkları el yapımı patlayıcıyla 9 yaşındaki Enes'in katilleri de bunlardır. Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde 4 yaşındaki Harun Çağlı'yı, 6 yaşındaki Ayşenur Geçit'i de bunlar katletmedi mi? Güvenlik korucumuz Mehmet Tatar'ın biricik evladı, 17 yaşındaki Bayram Tatar'ı da evinin önünde alçakça kurşunlayanlar da bu PKK teröristleridir. Evladımız Naci Adıyaman'ı kaçırıp bunlar öldürmedi mi? Camileri harabeye çevirip Kur'an-ı Kerimleri dahi bu alçaklar parçaladı."



(Sürecek)