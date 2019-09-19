Şırnak gabar ve cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu

19.09.2019 11:50

Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu

Bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Şırnak'taki Gabar ve Cudi dağları, huzurun sağlanmasının ardından fıstık bahçeleriyle doldu. Güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamı, Gabar ve Cudi dağları eteklerinde yaşayan köylüleri üretime geçirdi. 1987 yılında teröristlerin saldırısında 13 kişinin şehit edildiği Güneyce köyünde binlerce fıstık ağacı ekildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgelerde tarımsal üretimler arttı. Bu kapsamda Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, bu yıl içerisinde Şırnak merkez ve ilçelerinde 171 çiftçinin 71 bin 198 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 2089 rakımlı Cudi Dağı ile 1848 rakımlı Gabar Dağı etekleri fıstık bahçesiyle doldu.

13 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDE BİNLERCE FISTIK AĞACI EKİLDİ

1987 yılında PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 13 sivilin şehit edildiği Gabar Dağı eteğindeki Güneyce köyüne, binlerce fıstık ağacı ekildi. Terör saldırılarının devam etmesiyle 1992 yılında köylerini terk etmek zorunda kalan Güneyce köylüleri, köye geri dönüş projesi kapsamında 2002 yılında köylerine döndü.

Güneyce köy sakinlerinden Hamit Çekmaz, kendi imkanlarıyla 120 dönüm üzerinde 5 bin 126 fıstık ağacı, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ise, 10 dönüm üzerinde 1000 nar ve 300 Amerikan fıstığı yetiştirmeye başladı. 2014 yılından beri fıstık yetiştirmeye başladığını anlatan Çekmaz, Güneyce köyü 1987'de PKK terör örgütü tarafından ağır bir katliama maruz kaldı. Bu durumda biz direndik. Fakat 5 yıl sonra yani 1992'de buradan göç ettik, Kumçatı'ya yerleştik. 2002 yılında köye dönüş projesinden yararlanarak tekrar köyümüze geldik. Biz de bu adımı attık. Şırnak'ta yaşanan bu sorunların kaynağı insanların işsizliğinden kaynaklanıyor. Biz bu yüzden bu adımı attık. İş olunca insan işi ile uğraşıyor. Attığımız bu adımla herkesin iş sahibi olmasını istiyoruz. 10 dönüm arazisi olan biri bunu ektiğinde bu arazi ile uğraşır. Kargaşaya ayıracak zamanları olmaz. İşlerinin patronu olup, işçi çalıştırırlar. 100 dönümlük bir araziye fıstık ektiğimizde en az 10 insan çalıştırmak zorundayız. Hem kendimiz kazanırız hem de 10 aileyi geçindirmiş oluruz. 2014 yılında 1000 fıstık fidanı ektim. Ben burayı kurduğumda insanlar alay ediyorlardı. Tüccarı nereden bulacaksın, nereye satacaksın diyorlardı. 2014'te diktiğim 1000 fidanı 4 yılda 20 bin fidan yaptım. Attığım bu adımla birlikte köylülerimize, akrabalarımıza vesile olduk. Bu adımla Şırnak merkez ve ilçelerde vatandaşların fıstık yetiştirmesine vesile oldum. Bu yıl 70 bin fıstık aşıladık. Fıstık uzun ömürlü bir meyvedir. Hem de istikbalimiz için maddi anlamda çok güzel bir adımdır dedi.

'CUDİ VE GABAR'DA TARIMI KALKINDIRACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Şırnak merkez ve ilçelerinde bu yıl içerisinde 70 bin fıstık ağacı aşıladıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, huzur ve güvenin sağlandığı Cudi ve Gabar dağlarında tarımı kalkındıracak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Demirel, '2019 yılı içerisinde bölgemizde aşılama çalışmaları yaptık. Bölgemizde fıstık ağaçlarına teşviklerimiz, yüzde 70 hibe desteğimiz var. Genç çiftçi projelerinde desteklerimizle bölgeyi fıstığa yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü fıstık geleceği olan bir üründür. Bölgemizde şuan Siirt nasıl fıstıkla tanınıyorsa bizimde iklimimiz aynı. ve bölgemizde fıstık yetiştirilebilir ve fıstıkla geliştirilebilir bir alandır. Sonbaharda 15 bin fıstık fidanı dağıtımımız olacak. Bahçelerimizin tel ve direkleri dağıtılmış, bahçelerimizin örgüleri kapatılmış sadece sonbahardaki ekim dönemini bekliyoruz. Sonbaharda da fıstıklarımızı dağıtıp yeni bahçelerimizi kurmuş olacağız. Bölgemizdeki bu olaylardan sonra güzel bir huzur hakim. Huzur olmadı mı hiçbir şey yapılamaz. Ne tarım ne hayvancılık yapılabilir. Bölgemizde gidilemeyen bölgelerde, Cudi'de olsun bu bölgelerde tarımı kalkındıracak projeler gerçekleştirebiliyoruz. Yapacağımız çalışma ve desteklerle bölgemizde fıstık ağaçları 5 binlerle değil 500 binlerle anılacak inşallahö diye konuştu.

Kaynak: DHA