ŞIRNAK Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor
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ŞIRNAK Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor

Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyorŞIRNAK'ta epilepsi hastası Bilal Cesur'un (30) hayatı, geçirdiği nöbet sırasında düştüğü sıcak sudan sonra kabusa dönüştü.

24.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:26

Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor

ŞIRNAK'ta epilepsi hastası Bilal Cesur'un (30) hayatı, geçirdiği nöbet sırasında düştüğü sıcak sudan sonra kabusa dönüştü. Yüzünde, elinde ve göğüs kısmında yanıklar oluşan Cesur, eski haline dönmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Bahçelievler Mahallesi Afet Konutları'nda yaşayan epilepsi hastası Bilal Cesur, 6 ay önce mutfakta yemek için sıcak su kaynatırken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Cesur, sıcak su bulunan tencerenin ve elektrikli ocağın üzerine düşerek, yaklaşık 5 dakika boyunca öyle kaldı. Durumu fark eden ailesi Cesur'u bulunduğu yerden kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Devrilen tenceredeki sıcak suyla yüzü ve eli yanan, elektrikli ocağın da göğüs kısmında yanıklar oluşturduğu Cesur, önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 1 ay boyunca burada tedavi gören Cesur, 3 ameliyat geçirdikten sonra taburcu oldu. Yüzünde kısmi iyileşmeler olan Cesur'un eski haline dönebilmesi için bir dizi ameliyat daha geçirmesi gerekiyor. Maddi imkanları olmadığı için tedaviyi sonlandıran ailesi, Cesur'a uzanacak bir yardım elini bekliyor.

'ESKİ HALİME DÖNMEK İSTİYORUM'

İnsanların içine çıkamadığını belirten Cesur, "Bundan 6 ay önce epilepsi nöbeti geçirdim. Tedavi oluyorum. 3 defa ameliyat oldum. Durumumuz yok. Ağabeyim çalışmıyor. Ben de çalışamıyorum. Ağabeyimin durumu da iyi değil. Sürekli tedavi oluyorum. İyileşmek istiyorum ama olamıyorum. Sürekli Antalya ve Diyarbakır'a gidiyoruz. Eski halime dönmek için hayırseverlerden ve devletimizden yardım istiyorum" dedi.

'HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Günlük işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlayan ağabey Yahya Cesur ise, şunları kaydetti:

"4 çocuk babasıyım. Günlük işlerde çalışarak evimin geçimini sağlıyorum. Epilepsi hastası kardeşim 6 ay önce havale geçirerek sıcak suyun içine düştü. Suyun içinde 5,5 dakika kalarak bu hale geldi. Bu hale düşmesi ile birlikte sürekli tedaviye götürüyoruz. Diyarbakır ve Antalya'ya götürüyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Maddi imkanlarımız olmadığı için bu tedaviyi de sonlandırmak zorunda kaldık. Kardeşimin tedavisi için bir miktar paraya ihtiyaç var. Durumum olmadığı için kardeşimin tedavisini sağlayamıyorum. Buradan bütün hayırseverlerden kardeşimin tedavisi için yardım bekliyorum."

ŞIRNAK Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor

Kaynak: DHA

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