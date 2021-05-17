ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı ve Kulp'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyondan görüntüler Sığınağın imha edilmesi Ele geçirilen malzemeler ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.