ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı ve Kulp'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
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ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı ve Kulp'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Operasyondan görüntüler Sığınağın imha edilmesi Ele geçirilen malzemeler ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyondan görüntüler

Sığınağın imha edilmesi

Ele geçirilen malzemeler

ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı ve Kulp'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı ve Kulp'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı ve Kulp'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı ve Kulp'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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ŞIRNAK/DİYARBAKIR - Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı ve Kulp'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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