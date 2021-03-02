Şırnak Devlet Hastanesinde anjiyo merkezi açıldı

Son ankette büyük sürpriz! Seçim barajını sadece üç parti geçebiliyor

-Anjiyo Merkezi giriş kısmın çekimi

Anjiyo Merkezi iç kısmın çekimi

Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr Çağdaş Küçükerdoğan'ın konuşması

Anjıyo hastası Mustafa Kayasız'ın konuşması Şırnak Devlet Hastanesinde anjiyo merkezi açıldı

Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete açılan anjiyo merkezinde hasta kabulüne başlandı.

İlk olarak 3 hastanın anjiyo olduğu merkezde, Hastane Başhekimi Uz. Dr Çağdaş Küçükerdoğan, anjiyo olan ve stent takılan Mustafa Kayasız'ı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Küçükerdoğan, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Üç hastamıza anjiyo işlemi gerçekleştirildi, gayet başarılı operasyonlar oldu. Bundan önce hastalarımız hep Diyarbakır, Mardin ve Batman'a sevk ediliyordu. Artık bundan sonra sevklerimiz olmayacak, hastalarımızı inşallah merkezimizde tedavi edeceğiz. Ortalama ayda 60 ila 70 arasında hastamız oluyor. Kalp krizi geçiren veya damarları tıkanan hastalarımız böylelikle sevk edilmeden tedavi edeceğiz. Emeği geçen başta valimiz, sağlık müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum"

Damar tıkanıklığı şikayetiyle başvurduğu Silopi Devlet Hastanesinden Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilen Kayasız da hastanede ilk anjiyonun kendisine yapıldığını, yapılan operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kayasız, "Ağrılarım şikayetlerim dünden beri yok, çok başarılı bir operasyon oldu. Doktorların emeği geçenlerin ellerine sağlık, çok memnun kaldım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük