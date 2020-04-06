Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
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Şırnak, Güncel

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Bugüne kadar Şırnak Adalet Sarayı, Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile cezaevinde görev yapan personelde, hükümlülerde ve tutuklularda pozitif çıkan bir vakaya rastlanmamıştır.

06.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:49

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Bugüne kadar Şırnak Adalet Sarayı, Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile cezaevinde görev yapan personelde, hükümlülerde ve tutuklularda pozitif çıkan bir vakaya rastlanmamıştır." dedi.

Yılmaz, Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin titizlikle uygulandığını söyledi.

Adliye binası ile kullanılan araçların uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten Mehmet Yılmaz, personelin ateşinin ölçüldüğünü, eldiven ve maske takmasının sağlandığını aktardı.

Yılmaz, adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme afişleri asıldığını dile getirerek, önlemlerin periyodik olarak devam ettiğini bildirdi.

"Tedbirlerin titizlikle uygulanması neticesinde Şırnak Adalet Sarayı, Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile cezaevinde görev yapan personelde, hükümlülerde ve tutuklularda pozitif çıkan bir vakaya rastlanmamıştır." diyen Mehmet Yılmaz, virüs salgınının, millet olarak titizlikle ve kararlılıkla alınacak tedbirlerden daha güçlü olamayacağını vurguladı.

Yılmaz, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konulduğunu dile getirerek, salgına karşı Şırnak Adliyesinde ve ilgili kurumlarda gerekli önlemlerin uygulandığını kaydetti.

Bu süreçte tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizliklerin artırıldığını, dezenfekte işlemlerinin günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlandığını ifade eden Mehmet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personele koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir. Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda 1147 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda da 500 civarında hükümlümüz bulunmakta. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde gerekli kontroller yapılmaktadır."

"Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenince diğer koğuşlara alınmaktadır." diyen Yılmaz, "Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamakta. Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Mehmet Yılmaz ayrıca, 277 infaz ve koruma memurunun izole tedbirleri kapsamına alındığını belirterek, "Hükümlülerimizi ve tuttuklarımızı nasıl ailelerinin emaneti olarak gördüysek, personelimizi de öyle görüyoruz." diye konuştu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
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