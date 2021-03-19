Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Al, şehit ailesi ile bir araya geldi
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Al, şehit ailesi ile bir araya geldi

19.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:13
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Al, şehit ailesi ile bir araya geldi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, eşi Şengül Al ile birlikte şehit ailesine ziyarette bulundu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, eşi Şengül Al ile birlikte şehit ailesine ziyarette bulundu.

Başsavcı Al, 1994'te Uludere yolunda PKK'lı teröristlerce aracı taranarak şehit olan Musa Üstün'nün ailesini ziyaret etti. Şehit ailesi ile görüşen Başsavcı Al, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Al, "Evlatlarımız vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Şehit olurken de bizlere emanet olarak siz değerli ailelerini bıraktılar. Biz de bu emanete her zaman sahip çıkacağız. Kapımız her konuda sizlere açıktır" dedi.

Şehidin eşi Hatice Üstün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman ve her koşulda vatan için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi. - ŞIRNAK

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Al, şehit ailesi ile bir araya geldi
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Al, şehit ailesi ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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