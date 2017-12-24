Şırnak - Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde Konuştu 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde konuştu



Platforma çıkan kişi paniğe neden oldu



AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde dün konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda bulunanlarla vedalaşırken, platforma bir vatandaş çıktı. Bu kişinin koşarak Erdoğan'a sarılması, paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluyla ittiği kişiyi, korumlar da kucaklayarak uzaklaştırdı.



(Geniş Haberi Geçilecek)