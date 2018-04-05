Şırnak Cudi Dağı'nda PKK'ya Hava Destekli Operasyon
Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon (3)TSK, OPERASYON BÖLGESİNDE GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF PAYLAŞTIŞırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin bugün gerçekleştirdiği ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu devam ederken, Türk...
Cudi Dağı'nda PKK'ya hava destekli operasyon (3)
TSK, OPERASYON BÖLGESİNDE GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin bugün gerçekleştirdiği ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından operasyon bölgesinden görüntü ve fotoğraflar paylaştı. "Cudi'de komandolarımızın girdiği terörist inlerinden bir tanesi" adıyla paylaşılan görüntülerde, teröristlerin kullandığı mağaralar yer aldı.