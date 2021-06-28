Şırnak Cihannüma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Cabir Altıntaş oldu
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Şırnak Cihannüma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Cabir Altıntaş oldu

Şırnak Cihannüma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Cabir Altıntaş oldu
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Şırnak Cihannüma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Cabir Altıntaş oldu.

Şırnak Cihannüma Derneği Başkanı Dr. Mustafa Cabir Altıntaş oldu.

Şırnak Cihannüma Derneği başkanlığına atanan Dr. Mustafa Cabir Altıntaş, görevi Serdar İnan'dan Cizre Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programda devraldı.

Altıntaş, bir önceki başkan ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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