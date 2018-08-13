Şırnak Caddeleri Açık Hava Resim Sergisine Dönüştü

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesince yürütülen çalışma ile kent adeta açık hava resim sergisine dönüştürüldü.

Yapılan görevlendirmenin ardından Şırnak Belediyesince kentin hak ettiği hizmete kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Belediye tarafından şehir merkezinde bulunan istinat duvarlarına resimler çizdirilerek, kente estetik bir görüntü kazandırıldı.

Çok sayıda profesyonel ressamın görev aldığı çalışmalarda, istinat duvarları bitki, çiçek ve Şırnak'a özgü tarihi sembollerle tuvale dönüştürüldü.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehri yeniden inşa ve imar ettiklerini, bu doğrultuda kentin her tarafında hummalı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları kapsamında, ressamların şehrin görünüşüne estetik katması amacıyla şehir merkezinde bulunan istinat duvarlarına resimlerin çizildiğini belirten Bedirhanoğlu, şunları belirtti:

"Şırnak'ta büyük bir değişime ve dönüşüme başlandı. Görsellikle alakalı çalışmalara önem veriyoruz. Profesyonel ressamların görev aldığı çalışma ile cadde ve sokaklar açık hava resim sergisine dönüştü."

Vatandaşların yıllardan bu yana modern belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını, kentin yıllardır bekleyen sorunlarını çözmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Şırnak Belediyesine yeni hizmet binası

Bedirhanoğlu, Şırnak Belediyesine yeni bir hizmet binası yapılacağını, Kurban Bayramı'ndan sonra temelinin atılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şırnak'a kentin simgesi olan Nuh'un gemisi motifine sahip bir belediye hizmet binası kazandırıyoruz. Şırnak'ta ihtiyaç ve problemler çok fazla. 30 yılın ihmalini 18 ayda bitirmek mümkün değil ama biz kentin ana sorunlarını çözdük. Ufak rötuşları da bu süre içerisinde tamamlayıp modern bir kent görüntüsüne sahip Şırnak'ı geleceğe umutla bakan insanlarla inşallah karşılayacağız."

Bedirhanoğlu, her şeye rağmen devletin mali anlamda Şırnaklılardan hiçbir desteğini kısmadığını, gerçekleştirilebilecek bütün projelere de katkı sağladığını belirtti.

"Sanat ruhun gıdasıdır"

Vatandaşlardan Yasir Kaynakçı, akrabalarını ziyaret etmek için Şırnak'a geldiğini ifade ederek, belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından kentteki değişimin görüldüğünü aktardı.

"Sanat ruhun gıdasıdır" ifadesini kullanan Kaynakçı, Şırnak sokaklarının ve caddelerinin süslenmesinin güzel görüntüler oluşturduğunu vurguladı.

Yusuf Acar da Kürtçe olarak, Şırnak'ta duvarların süslenmesinden memnuniyet duyduklarını aktararak, "Bu çalışmalar keşke 10 yıl önce yapılsaydı" dedi.

Acar, artık kente gelen misafirleri güzel bir görünümle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.