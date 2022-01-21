Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da 550 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 550 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 550 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile bağlı ilçelerde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkez'de 2 köy, ilçelerden Silopi'de 2 köy, Beytüşşebap'ta 6 köy 6 mezra, Güçlükonak'ta 6 köy, Cizre'de 14 köy, 2 mezra ve İdil'de 13 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaştığı bölgede, 4 loder, 7, kepçe, 5 greyder, 6 kar bıçaklı kamyonla 29 ekip, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 22, ilçelerden Adaklı'da 21, Genç'te 32, Karlıova'da 24, Kiğı'da 3, Solhan'da 11, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Siirt

Siirt genelinde etkili olan kar tipi ulaşımda aksamaya yol açtı. Kar nedeniyle ilçelerden Pervari'de 23, Şirvan'da 20, Eruh'ta 16, Baykan'da 9 ve Kurtalan'da 5 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor.

Siirt Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elazığ

Elazığ'da kar nedeniyle 301 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkisiyle merkezde 76, ilçelerden Baskil'de 32, Ağın'da 15, Alacakaya'da 8, Arıcak'ta 8, Maden'de 24, Karakoçan'da 31, Keban'da 21, Kovancılar'da 34, Palu'da 21, Sivrice'de 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.