ŞIRNAK Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyonŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinin birçok alanı dezenfekte edildi.

Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinin birçok alanı dezenfekte edildi.

Beytüşşebap Belediyesi, ilçe merkezinde koronavirüs önlemleri kapsamasında dezenfektasyon çalışması başlattı. Belediye ekiplerince vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. İlçe merkezinde temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini anlatan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, belediye çalışanların izinlerinin iptal edildiğini söyledi. Aşan, "İlçemizin cadde ve sokaklarını temizledik. Tüm kurumlara sıvı sabun aldık. Temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu bir tedbirdir. Halkımızın sağlığı için tüm belediye çalışanlarının izinlerini durdurduk. Ülke olarak bu virüsün üstesinden geleceğiz. Tedbirleri elden bırakmamak gerek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

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Dezenfektasyon çalışmaları

İlçe merkezinden görüntü

Belediye Başkanı Aşan'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP-DHA

Kaynak: DHA