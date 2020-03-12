Şırnak Belediyesinden koronavirüse karşı dezenfekte çalışması Şırnak Belediyesince koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.

Şırnak Belediyesince koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullarda, camilerde, resmi kurumlarda, toplu taşıma araçlarında, parklarda bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin yoğun ve ortak olarak kullandığı alanlarda da dezenfekte çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA