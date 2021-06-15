Şırnak Belediyesince, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Şırnak Tarihi" adlı kitap tanıtıldı

Şırnak Belediyesi "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Şırnak Tarihi" adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Şırnak Belediyesi "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Şırnak Tarihi" adlı kitabın tanıtımını yaptı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Salonu'nda "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Şırnak Tarihi" adlı kitabın tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte, belediyenin birinci derecede sorumlu olduğu hizmet alanıyla birlikte kültürel sahaya da adım atmasının önem arz ettiğini söyledi.

Yaşadıkları kentin tarihine ışık tutacak faaliyet, bilimsel çalışma, kitap ve seminerlerin gençlerin kendi tarih, kültür ve coğrafyasını tanıması konusunda katkı sağlayacağını belirten Pehlivan, Anadolu'nun her ilinde ve tarafında olduğu gibi Şırnak'ta da derin bir tarih olduğunu belirtti.

Pehlivan, "Tarihe yaptığımız yolculukta muhakkak şunu göreceğiz. Bizim temsil ettiğimiz inanç ve kültür değerlerimiz her zaman birliği, beraberliği, hoşgörüyü ve kardeşliği simgelemiştir. Kardeşliği öncelemiştir. Bu da zaten her çağda ihtiyaç olan hasretlerdir. Gerek dün, bugün ve gerekse yarınlarda dört elle sarılmamız gereken hasretlerdir. Bunu yaptıkça daha da güçleneceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kentin tarihini kitaplaştırarak ölümsüzleştireceklerini söyledi.

Gençlere ve çocuklara kenti tanıtacaklarını belirten Yarka, "Şırnak'ın örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini bir çatı altına toplamak için hocalarımızdan destek alarak kitap basımlarını yapacağız. Şırnak artık çok güzel şeylerle buluşacaktır." diye konuştu.

Dr. Ahmet Gülenç de kitap hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük