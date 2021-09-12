ŞIRNAK BELEDİYESİ İLE ŞIRNAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA "EMLAK BEYAN DEĞERLERİ ENTEGRASYON PROTOKOLÜ" İMZALANDI

Şırnak Belediyesi ile Şırnak Tapu Müdürlüğü arasında "Emlak Beyan Değerleri Entegrasyon Protokolü" Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile Tapu Müdürü Gökhan Doruk arasında imzalandı.

Protokolün yürürlüğe girmesiyle; vatandaşlarımızın gayrimenkul tasarruflarında tapu harcına esas olmak üzere emlak rayiç bedellerini belediyeye gitmelerine gerek kalmadan, Tapu Müdürlüğünce protokol kapsamında Belediyemizin sağladığı veri paylaşımı sayesinde sistem üzerinden alınmasına olanak sağlayacaktır. Bu da gayrimenkul tasarruf işlemlerinde vatandaşlarımıza önemli ölçüde kolaylık sağlayacak ve kurumların iş yükünü hafifletecektir.

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