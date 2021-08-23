ŞIRNAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ MUZAFFER AKÇAM, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'A VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne tayini çıkan Muzaffer Akçam ile Müdür Akçam'dan görevi devralan Nezir Tatar 'ı kabul etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne tayini çıkan Muzaffer Akçam ile Müdür Akçam'dan görevi devralan Nezir Tatar 'ı kabul etti.

Vali Pehlivan, Müdür Akçam'a görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti, halef ve selef Müdürlere atamalarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre