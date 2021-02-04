Şırnak'a terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleriyle sivil toplum kuruluşu üyeleri Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP Şırnak İl Başkanlığı önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek, evladı Metin'in piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe günü eylem yapacağını dile getiren Üstek, "Oğlumu bedenimden zorla koparıp aldılar. Fakirim diye benim çocuğumu dağa kaçırdılar. Ayaklarım tutana kadar HDP önüne gelip evladımı onlardan istemeye devam edeceğim." dedi.

Annelere destek veren Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 22 haftadır çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa götürülen annelere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Haklı mücadelelerinin süreceğini kaydeden Atan, dün Diyarbakır annelerini de ziyaret ettiklerini, sonuna kadar annelerin yanında olacaklarını vurguladı.

Bir ailenin daha çocuğuna kavuştuğunu, bunun mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Atan, Şırnak'taki annelerin de evlatlarına kavuşacağına inandığını dile getirdi.

Birçok annenin kendilerine ulaşarak, yapılan eyleme gönülden desteklerini ilettiğini ifade eden Atan, bu durumdan güç aldıklarını anlattı.

Atan, "Sözde Kürtlerin temsilcisi olan HPD milletvekilleri, il başkanları gelsin bize açıklama yapsınlar. 'Biz bu işin sorumlusu değiliz, biz bu çocukları kandırmadık, dağa götürmedik.' desinler. Diyarbakır'da 9 yaşındaki bir çocuğu dağa götürmüşler. Bu çocukların hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

?????????????HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan