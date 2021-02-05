Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım
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Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım

05.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:31
Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım

ŞIRNAK'ta işletmecilik yapan Şenol Uysal (34) ile Rusya vatandaşı olan inşaat mühendisi Olya Pankova (26), koronavirüs tedbirleri kapsamında, aile arasında düzenlenen düğünle evlendi.

ŞIRNAK'ta işletmecilik yapan Şenol Uysal (34) ile Rusya vatandaşı olan inşaat mühendisi Olya Pankova (26), koronavirüs tedbirleri kapsamında, aile arasında düzenlenen düğünle evlendi. Pankova, kültürlerinin farklı olmasına rağmen çok mutlu olduğunu belirterek, "Mesela sofrayı yere koyarak yemek yiyorlar. Büyüklerin ellerinden öpüyorlar. Bizde böyle bir şey yok ama alışacağım" dedi.

Şırnaklı işletmeci Şenol Uysal, akraba ziyareti için gittiği Çanakkale'de tanıştığı, Rusya vatandaşı inşaat mühendisi Olya Pankova ile 1 yıllık ilişkisinin ardından dünyaevine girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, aile arasında düzenlenen sade tören ile hayatlarını birleştiren çift, yörenin örf ve adetlerine uygun düğün gerçekleştirdi.

'OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ ŞIRNAK'A GELİNCE DEĞİŞTİ'

Şırnak'ta işletmecilik yapan Şenol Uysal, Olga Pankova ile Çanakkale'de tanıştıklarını belirterek, "Arkadaşlığımız öyle başladı. Sonra iyi anlaşınca ilişkimiz devam etti. Şırnak'a davet ettim. İlk başta internetten baktığında tabi sürekli eski olaylar gözüküyordu. Negatif düşünceler vardı ama geldikten sonra öyle olmadığını gördü. Ailesinin de yine aynı şekilde olumsuz düşünceleri vardı ama gelip gördüklerinde böyle bir şey olmadığını gördüler. Mutluyuz" dedi.

'İNSANLARI ÇOK İYİ'

Olya Pankova da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "En önemli şey bana iyi davranıyorlar. Şırnak'ta insanlar çok iyi. Mesela asla aç kalmayacaksın. Hangi kapıyı çalarsan herkes, her zaman yardım eder, yemek verirler. Şırnaklı insanlarda en çok sevdiğim şey, kalpleri çok temiz. Hep böyle kalsınlar. Beni kızları gibi sevdiler. Ben gerçekten çok mutluyum. Kültürlerimiz biraz farklı. Mesela sofrayı yere kurarak yemek yiyorlar. Büyüklerin ellerinden öpüyorlar. Bizde böyle bir şey yok ama alışacağım" diye konuştu.

Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım
Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım
Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım
Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım
Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım
Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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