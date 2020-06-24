Şırnak'a atanan sözleşmeli öğretmenler hediyelerle karşılandı
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Şırnak'a atanan sözleşmeli öğretmenler hediyelerle karşılandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Mart'ta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenden Şırnak'a atanan 841'i hediyelerle karşılandı.

24.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:04

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Mart'ta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenden Şırnak'a atanan 841'i hediyelerle karşılandı.

Eğitim-Bir-Sen yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantta karşıladıkları öğretmenlere kolonya ve şeker ikramında bulundu, kitap seti hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart'ta Şırnak'a atanan 841 öğretmenin kayıtlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakanlığın bölgeye öğretmen atamasında pozitif ayrımcılık yaptığını dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Gelen öğretmenlerle öğretmen kadromuzda eksikliğimiz azaldı. Bir atama daha olacak, onunla birlikte bu eksiklik kapanacaktır. Gelen öğretmenlerimiz öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim ortamı sağlayacaklardır. 31 Ağustos'ta telafi eğitimlerimiz başlayacak. O güne yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı da açtıkları stantla öğretmenleri karşıladıklarını, yol, ulaşım ve konaklama gibi konularda öğretmenlere destek olduklarını belirtti.

"İlimizi güzel yerlere getirecek eğitim kadrosu hazır." diyen Çatı, görev yapacak bütün öğretmenlere başarılar diledi.

Öğretmenler ilgiden memnun

Adıyaman'dan gelen öğretmen Eser Ayaz ise burada çok büyük bir ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

Ayaz, "Dün geldim. İnsanlarla kısa sürede çok kaynaştım. Kendimi hiç yabancı hissetmedim. İyi ki Şırnak'a atandım diyorum. Hiç medyada anlatıldığı gibi değil, gelip görmek gerekiyormuş. Umarım 4 yılı çok iyi geçiririm. Zaten atandığım için heyecanlıydım şimdi bu ilgiden sonra daha çok heyecanlandım." diye konuştu.

Şırnak'a atanan sözleşmeli öğretmenler hediyelerle karşılandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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