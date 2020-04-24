Şırnak, 23 Nisan'da tek yürek oldu Şırnak, 23 Nisan'da tek yürek oldu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Şırnak saat 21.00'de tek yürek oldu.

Şırnak, 23 Nisan'da tek yürek oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Şırnak saat 21.00'de tek yürek oldu.

Şırnak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında saat 21.00'i gösterince tek yürek oldu. Koronavirüs salgınında özveriyle mücadele sağlık çalışanları görev yaptıkları Şırnak Devlet Hastanesi önünde ellerindeki Türk bayrağıyla İstiklal Marşı okuyup, 'Biz sağlıkçılar olarak sizler için sahadayız, sizler evinizde kalarak bize destek olun' mesajını iletti. Kent sakinleri ise soğuk havaya rağmen pencere ve balkonlarına çıkarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Kaynak: DHA