Sırlarla dolu köy evindeki şekillerin gizemi çözülemiyor Bursa'da bulunan köy misafirhanesindeki yüzlerce yıl önce ahşaba işlenen şekiller bugün hala gizemini koruyor.

Bursa'da bulunan köy misafirhanesindeki yüzlerce yıl önce ahşaba işlenen şekiller bugün hala gizemini koruyor.

Keles ilçesi Kocakovacık köyünde bulunan köy misafirhanesinin ahşap tavanına yüzlerce yıl önce yapıldığı düşünülen ahşap şekiller köyün ve bölgenin tarihini anlatıyor. Yüzlerce yıl önce kimin tarafın yapıldığı bilinmeyen ahşaba işlenmiş şekiller bölgede yaşamış hayvanları ağaçları, kullanılan alet ve edevatları temsil ettiği düşünülüyor. Onlarca şekli inceleyen köylüler köylerinin yüzlerce yıl önceki yaşantısını çözmeye çalışıyor. 600 yıllık olduğu tahmin edilen köy evi ise ziyaret edilenler tarafından hayranlıkla inceleniyor.

Kocakovacık köyü Dernek Başkanı Mustafa Ferik, "Köyümüzün tarihi çok eski, bölgede Osmanlı kuruluşundaki 3'üncü Yörük çadırını kuran köy bizimkisi bizim köyümüz ipekyolu üzerinde bulunuyor. Köyümüzde bulunan misafir evi ise yüzlerce yıllık tarihi var evin içinde bulunan eş işçiliği ahşaptan işlenmiş semboller var bu semboller yüzlerce yıl buralarda yaşamış hayvanları, ağaçları, el aletlerini ve bilmediğimiz şeyleri anlatıyor. Bu sembollere bakarak yüzlerce yıl önce köyümüzde ve çevrede neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Bu ev 2007 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından restore edildi. Şimdi köyümüzü ziyarete gelen misafirlere gezdiriyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA