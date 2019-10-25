Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

Rusya'da bir sirkte gösteri için kullanılan ayı, sahne aldığı sırada eğitmenine saldırarak yaraladı. Yetkililer güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle sirk hakkında soruşturma başlattı.

25.10.2019 13:14
Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

Rusya'da hayvanların kullanıldığı bir sirkte bir ayının eğitmenine saldırıp yaralamasıyla ilgili soruşturma başladı.


Amatör kayıtlara yansıyan olayda el arabasını sürükleyen ayının daha sonra arkasındaki eğitmenine saldırıp yere yatırdığı ve ısırdığı görülüyor. Sahnedeki diğer bir görevli de eğitmeni kurtarmak için öfkeli ayıya tekmeyle müdahale ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et