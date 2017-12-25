Sirkte İnanılmaz Kaza: Metrelerce Yüksekten Düştü

Sirkte yüksekten düşen bayan akrobat yaralandı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Kazakistan'da sirk gösterisi sorunsuz devam ediyordu. Herkes nefesini tutmuş tülle birlikte hareket eden bayan akrobatı izliyordu. Ancak bir şeyler ters gitti ve talihsiz kadın dolandığı tülün bir anda açılmasıyla metlerce yüksekten zemine çakıldı. Düştüğü yerde hareketsiz kalan yaralı akrobatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, inanılmaz kaza ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.



(İHA)