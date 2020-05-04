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Şirketlerin yüzde 74,3’ü yılsonu hedeflerini revize edecek

Şirketlerin yüzde 74,3’ü yılsonu hedeflerini revize edecek
04.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:06

Mercer Türkiye ve PERYÖN işbirliğinde gerçekleştirilen Koronavirüs Salgının İş Hayatına Etkisi Anketi'nin sonuçlarına göre şirketlerin yüzde 74,3'ü iş hedefleri ve çalışanların yıl sonu performans hedeflerinde revize yapmayı düşünüyor.

Mercer Türkiye ve PERYÖN işbirliğinde gerçekleştirilen Koronavirüs Salgının İş Hayatına Etkisi Anketi'nin sonuçlarına göre şirketlerin yüzde 74,3'ü iş hedefleri ve çalışanların yıl sonu performans hedeflerinde revize yapmayı düşünüyor.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

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