Şirketlerin Sevgililer Günü mesaisi sürüyor

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başlarken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başlarken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.

Sevdiklerini mutlu etmek isteyen tüketicilerin hediye seçimine yardımcı olmak için şirketler, ihtiyaçtan eğlenceye, tatilden eğitime çok sayıda kategoride onlarca ürünü tüketicinin beğenisine sundu.

14 Şubat'ı evde geçirmek isteyenden tatil yapmak isteyenlere, hediyesini kendi tasarlamak isteyenden kombin tamamlamak isteyene kadar tüm ihtiyaçlara cevap vermek için mesaisini hızlandıran şirketler, yılın en romantik gününde öne çıkmak için son hızla çalışıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seçenekler arasında her kesime ve her keseye uygun hediyeler yer alıyor.

GittiGidiyor'dan kararsızlar için hediye seçiminde kolaylık

GittiGidiyor, binlerce çeşit ürün seçeneğini Sevgililer Günü'nde kullanıcılarıyla buluşturuyor. Hediye seçimi konusunda da kullanıcılarını yalnız bırakmayan GittiGidiyor, Hediye Bulucu Testi ve hazırladığı özel listelerle kullanıcılara rehberlik ediyor.

Sevgililer Günü'nü evde geçirecek çiftler için "Evde Baş Başa", sevgilisine hediyesini kendi elleriyle hazırlamak isteyenler için "Onun İçin Tasarla" listelerini oluşturan GittiGidiyor, "Kalbe Giden Yol" listesiyle de Sevgililer Günü yemeğini leziz kılacak tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerini birbirinden uygun fiyatlarla kullanıcılara sunuyor.

GittiGidiyor aynı zamanda "Hediye Bulucu Testi" ile alacağı hediye konusunda karar vermekte zorlanan kullanıcılara da yol gösteriyor.

Sevdiklerini sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek mutlu etmek isteyenleri de unutmayan GittiGidiyor, "Bir İyilik Olsun" kapsamındaki STK ürünlerini de yine platform üzerinden kullanıcılarıyla buluşturuyor.

OPPO'dan sevgililere özel teknolojik hediyeler

Sevgililer Günü'nde sevgilisine teknolojik bir hediye satın almak isteyenlere OPPO birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

Şirket, A Serisi ve Reno4 Serisi modelleriyle romantik anları ölümsüzleştirebilir, Enco W51 kablosuz kulaklık ile anı özel kılma, OPPO Watch ile de zamanı durdurma mottoları ile çiftlere çağrıda bulunuyor.

OPPO'nun akıllı telefon modelleri ve akıllı ürünleri, Sevgililer Günü'nde en cazip teknolojik hediye seçenekleri olarak tüketiciye sunulurken, şirket sevdiklerini mutlu etmek isteyen herkese farklı alternatifler sunuyor.

LG, evde sinema keyfi sunacak

LG Electronics'in (LG) yeni LG PH30N taşınabilir LED projeksiyon cihazı, salgın nedeniyle sevgililer gününü evde geçirecek çiftlerin yardımına koşmayı hedefliyor.

Toplam 540 gram ağırlığıyla 100 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan LG PH30N, en güzel aşk filmlerinin ev konforunda izlenmesini sağlayacak.

Sahip olduğu dahili piliyle elektriğe bağlamadan iki çalışma süresi sunan LG CineBeam PH30N'in kablosuz akıllı telefon özelliği ile de cep telefonunuzdaki filmleri ya da çekilen içerikleri dev ekranda izlemek mümkün olacak.

Huawei'den Sevgililer Günü'ne özel teknik servis indirimi

Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için kolları sıvayan Huawei, 14 Şubat'a kadar FreeBuds Pro, FreeBuds 3i, FreeBuds 3, WATCH Fit, WATCH GT 2 Pro ve HUAWEI WATCH GT 2 ürünlerinden aynı ya da farklı iki adet ve üzeri alan herkes için yüzde 10'a varan indirimler sunuyor.

Aynı zamanda 12 ve 15 Şubat günü Huawei Teknik Servisleri, Sevgililer Günü'nü özel indirim ve sürpriz hediye kampanyaları ile kutluyor. Servislere bizzat gelen müşteriler, 100 TL'ye varan indirim, ücretsiz bakım ve dezenfeksiyon, ücretsiz ekran filmi gibi avantajlardan faydalanabilecek.

İstanbul Şişli, Ümraniye Canpark, Ankara Kızılay, İstanbul Kadıköy, Huawei Deneyim Mağazası İzmir Mavibahçe ve Huawei Deneyim Mağazası İstanbul İstinyePark'ta bulunan Huawei Teknik Servislerinde geçerli olan kampanya süresince, telefonlarını teknik servise getiren müşteriler 100 TL'ye varan teknik servis hizmet indirimi kazanacaklar.

Servislere giden müşteriler, getirdikleri her ayrı Huawei cihaz için kampanya koşullarından faydalanabilecek. Getirilen tüm ürünlere teknik servis tarafından ücretsiz bakım ve dezenfeksiyon işlemi de uygulanacak. Teknik servis hizmeti almak için gelen her müşteriye sürpriz hediyeler de verilecek.

Bu Sevgililer Günü'nde kararsızların işi kolay

MediaMarkt, Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kalmışken hangi hediyeyi alacağı konusunda hala karar veremeyenler için Hediye Rehberi uygulamasını tekrar devreye aldı.

Çeşitli özel günlerde teknolojiseverlerin hediye kararı aşamasında onlara, hediye alacakları kişiye göre alternatifler sunan "Hediye Rehberi" mediamarkt.com.tr'de tüketiciyle buluşuyor.

Sevenlere farklı alternatifler sunan MediaMarkt, bu özel günde yine 7/24 ulaşılabilir uygulaması Hediye Rehberi'ni yeniden aktif hale getirirken, mediamarkt.com.tr üzerinden kullanılabilen Hediye Rehberi uygulaması 12 farklı kategori üzerinden öneriler sunuyor.

Teknosa sevgilileri mutlu etmeye aday

Teknosa, Sevgililer Günü için akıllı telefondan televizyona, tabletten aksesuara, ev aletlerinden kişisel bakıma tüm ürün gruplarında yaptığı ilgi çekici kampanyaları teknoloji severlerin beğenisine sunuyor.

Şirket, sevgilisine hem ihtiyaç duyduğu hem de keyif aldığı son teknoloji ürünlerini hediye etmek isteyenler için indirim ve avantajlarla dolu kampanyalarına başladı.

Kampanyalar ve farklı indirimler, 14 Şubat tarihine kadar tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da devam edecek.

Samsung'dan "aşkımızın nabzı yerinde" mesajı

Samsung, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine "aşkımızın nabzı da ritmi de yerinde" mesajını vermek isteyenler için, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 ve Galaxy Buds+ ürünlerinde kampanya başlattı.

"1 alana 2'ncisi yüzde 50 indirimli" fırsatı ile sahip olunabilecek ürünlerle çiftlerin ikisinin de mutlu edilmesi hedeflenirken, indirimden, kampanyaya katılan tüm fiziki ve online satış noktalarında yapılacak alışverişlerde faydalanılabiliyor.

Altınyıldız Classics, kadınların hediye seçimini kolaylaşıyor

Erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasında yer alan gömleklerden trikolara, zamansız hediyelerin başında gelen kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi şık aksesuarlardan parfüme uzanan birbirinden özel ve stil sahibi parçalarla Altınyıldız Classics, kadınların hediye seçme işini kolaylaştırıyor.

Şirket, günün zamanlarından ilham alan konfor ve şıklığın ön planda olduğu seçenekleriyle sevdiklerini özel hissettirmek isteyen tüketicilere çok sayıda seçenek sunuyor.

FLO, çok sayıda alternatif ile sevgilileri bekliyor

FLO, kadın ve erkekler için hem Sevgililer Günü kombinlerini tamamlayacak hem de sevdiğine 14 Şubat sürprizi yapmak isteyenlerin yüzünü güldürecek çok sayıda alternatifi tüketici ile buluşturuyor.

Sevgililer Günü için kombinini tamamlayacak bir ayakkabı ya da aksesuar seçmek isteyenler veya sevdikleri için şık bir hediye arayışında olanlar için çok sayıda seçenek sunan FLO, mağaza ve online kanallardan tüketicileri bekliyor.

Termal tatil isteyen çiftler için hazırlıklar sürüyor

Karaderili Şirketler Grubu'nun Yalova Termal ilçesine bulunan termal tesisi Terma City, Sevgililer günü konseptini "sağlık dolu sıcak bir gün" olarak belirlerken, o özel günü burada geçirmek isteyen misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.

Otelin kış bahçesi ve açık sosyal alanlarından, doğa içinde temiz havasından faydalanıp stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen çiftler için huzur ve mutluluk dolu bir ortam sunan, HED kodu ile giriş yapılan tesiste, karekod sistemiyle de otelin denetim geçmişi şeffaf olarak görülebiliyor.

'"Güvenli Turizm Sertifikalı"' hizmet veren Terma City'nin dünya standartlarındaki mutfağında hazırlanan nefis bir akşam yemeği, romantik bir gece, spa fırsatları ve sevgi dolu bir konaklama Sevgililer Günü'nde çiftleri bekliyor.

Tesis, çiftlere özel eğitmenler eşliğinde fitness programları, spa paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür ve atv turları, bisiklet kiralamaları, açık havada spinning gibi aktiviteler ile sağlık vadediyor.

Setur'dan tatil isteyenlere çok sayıda seçenek

Setur, Sevgililer Günü seyahatleri için çok özel fırsatlar sunuyor.

Sevgililer Günü'ne özel seyahat planlayanlar için pek çok farklı seçenek önerirken özel kampanyalar sunan şirket, sakin ve romantik bir seyahat isteyenler Sapanca ya da Ağva'yı, kayak severlere Kartalkaya ve Uludağ'ı, tarihi yolculuk isteyenlere Ürgüp'ü öneriyor.

Crowne Plaza İstanbul Florya, 14 Şubat'a hazır

Crowne Plaza İstanbul Florya, lüks konaklama deneyimi ve baş başa romantik bir akşam yemeği keyfi sunuyor.

Misafirlerinin anketler aracılığıyla İstanbul'daki en romantik otellerden biri olarak seçtiği Crowne Plaza İstanbul Florya, 14 Şubat'a yönelik hazırladıkları "Romantik Konaklama Paketi" ile çiftleri keyifli bir hafta sonu geçirmeye davet ediyor.

Salgın sürecinin başından bu yana misafirlerine kapılarını kapatmayan ve bu süreci başarıyla yöneten otel, "Romantik Konaklama Paketi" adında ve içerisinde birden çok avantajı barındıran konaklama paketiyle çiftlere eşsiz deniz manzarası eşliğinde son derece keyifli bir hafta sonu geçirmeyi vadediyor.

Ayrıca Crowne Plaza İstanbul Florya, çiftlere bu paketi dilerlerse 13 Şubat tarihinde kullanma olanağı da sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu