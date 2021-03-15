Turkcell, şirketlerin dijital dönüşümü için 2 bin 300 projeye imza attı
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Turkcell, şirketlerin dijital dönüşümü için 2 bin 300 projeye imza attı

15.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:54
Turkcell, şirketlerin dijital dönüşümü için 2 bin 300 projeye imza attı

Turkcell, Türkiye'de kamu ve özel sektörün dijital dönüşümüne destek olduğu Dijital İş Servisleri şirketiyle geçen yıl 2 bin 300'den fazla projeye imza attı.

Turkcell, Türkiye'de kamu ve özel sektörün dijital dönüşümüne destek olduğu Dijital İş Servisleri şirketiyle geçen yıl 2 bin 300'den fazla projeye imza attı.

Turkcell'in açıklamasına göre, kurumlara tek noktadan uçtan uca teknolojik çözümler sunan Dijital İş Servisleri, ikinci yılını geride bıraktı.

Kısa zamanda kurumların teknoloji ortağı haline gelen Dijital İş Servisleri, salgınla geçen 2020'de 1 milyar TL kontrat bedeline sahip, 2 bin 300'den fazla projeye imza attı. Müşterilere özel terzi usulü tasarlanmış 420 projeyle de şirketlere uçtan uca çözüm sunuldu.

Şirketlerin 2020'de tercih ettiği projeler arasında uzaktan çalışmayla birlikte daha da önem kazanan veri merkezi, bulut ve siber güvenlik çözümlerinin yanı sıra çağrı merkezi ve şube çalışanlarının uzaktan çalışmaya geçebilmesi için kullanılan Flex VPN, Kanal Çağrı Yönetimi ve Tek Ofis ürünleri öne çıktı.

Finans, perakende, üretim, enerji, sağlık gibi pek çok sektörde yenilikçi projelere imza atan Turkcell Dijital İş Servisleri, her sektörün kendi ihtiyaçlarına hitap edecek çözümler tasarlayarak dijital dönüşüm projeleri hayata geçiriyor.

Dijital İş Servisleri, şehir hastaneleri projelerinde, teknolojik olarak ihtiyaç duyulan tüm çözümleri sağlayan ve işleten bir şirket olarak şehir hastanelerinin lider altyapı sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Halihazırda Yozgat, Adana, Eskişehir, Elazığ, Bursa, Başakşehir, Tekirdağ olmak üzere 7 şehir hastanesinin teknolojik altyapısını yönetmeye devam ediyor.

"Birçok kurumun dijital dönüşümünde büyük rol oynadık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Türkiye'deki birçok kurumun dijital dönüşümünde büyük rol oynadıklarını belirtti.

Kurumlara uçtan uca çözümler sunmak için iki yıl önce kurdukları Dijital İş Servisleri şirketiyle kısa zamanda hizmet verdikleri birçok kurumun dijital dönüşümüne destek olduklarını aktaran Özata, şunları kaydetti:

"Salgınla birlikte dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkarken uzaktan çalışma hayatımızda geniş bir yer edindi. Biz de Dijital İş Servisleri ile şirketlerimizin işlerini uzaktan yönetebilmesini sağlayacak çözümlerimizle yanlarında olduk. KOBİ'lerden büyük ölçekli şirketlere kadar sunduğumuz ürün ve çözümlerle sadece 2020'de 1 milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin 300'den fazla projeye imza attık. Bundan sonraki dönemde de eğitimden sağlığa, üretimden perakendeye kadar pek çok sektörde kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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