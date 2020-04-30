Şirketlere 'yeni normal' tüyoları
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Şirketlere 'yeni normal' tüyoları

Şirketlere 'yeni normal' tüyolarıİSTANBUL, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, şirketlerin stratejik kararlarını ve müşteri deneyimlerini de değiştireceğini söyleyen Dr.

Şirketlere 'yeni normal' tüyoları
30.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:42

Şirketlere 'yeni normal' tüyoları

İSTANBUL, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, şirketlerin stratejik kararlarını ve müşteri deneyimlerini de değiştireceğini söyleyen Dr. İlkay Gültaş, firmaların gelecek senaryosu analizleri ile hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti ve şirketleri, ayakta kalmaları için mevcut yetkinlikleri ile kaynaklarını doğru algılayıp, bunlara yönelik fırsatları kaçırmamaları konusunda uyardı.

Özellikle koronavirüs salgınından negatif etkilenen şirketlerin, gelecekle ilgili senaryo analizlerini çalışacak şekilde, şirketiçi 'think tank' benzeri bir ekip oluşturmasını öneren İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü'nden öğretim üyesi Dr. İlkay Gültaş, bu şirketlere yeni normale hazırlanma ile ilgili tüyolar verdi. Dr. Gültaş, 'Bahsi geçen senaryo analiz ekipleri oluşturulurken profesyonel tavsiye almak noktasında cesaretli olsunlar. Çünkü strateji, mevcut durumları ile gelecekteki hedefleri arasındaki mesafeyi kapatmanın alternatif yolları arasından seçim yapmaktır ve gelecek hedefleri ancak bu senaryo analizleri ile anlamlı olarak ortaya konabilecektir' diye konuştu.

NAKİT AKIŞINI SIKI KONTROL ŞART

Şirketlerin bu süreçte gelecek hedeflerine yönelik ihtiyaç duyacağı yetkinlik ve kaynak açığını ya içeride geliştirerek veya dışarıdan transfer ederek kapatabileceklerini belirten Dr. Gültaş, 'Gelecek hedeflerini netleştirip, ellerindeki fırsatları kaçırmadan harekete geçmeleri şart. Maliyet optimizasyonu bu dönemin en önemli konularından biri. Ayrıca, şirketlerin nakit akışlarını daha sıkı kontrol etmelerinde de fayda var. Stratejik hareket etmek isteyen şirketlerde, gelecek hedeflerine yönelik yol haritası ve planlama çalışmaları, hangi yetkinliklere gereksinim duyacaklarını açıkça ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla, bu gereksinim duyulan yetkinlik ve kaynakların optimum şekilde şirkete kazandırılması, gelecek hedeflerine ulaşabilmek adına son derece önemlidir' ifadelerini kullandı.

'MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI DEĞİŞECEK'

Yaşanılan sürecin insanlar üzerinde kolay atlatılacak travmalar bırakmayacağını dile getiren Dr. Gültaş, 'Müşterilerin satın alma ve herhangi bir ürüne ulaşma davranışları kökten değişiyor. Tabi ki bu her birey ve ürün/ hizmet grubu için böyle değil. Ancak her şirket müşterilerinde bir takım davranış değişimlerine şahit olacak. Dolayısıyla şirketlerin müşteri davranışlarına yönelik de gelecek senaryoları üzerine çalışıyor olması gerekiyor' dedi.

DEĞİŞİME HAZIRLIK DÜN BAŞLAMALIYDI

Satış kanalları ve müşteriye ulaşma yollarının dijitalleşmeyle birlikte değiştiğine dikkat çeken Dr. İlkay Gültaş, 'Yarın belki de insanlar, herhangi bir şeyi uzaktan yapmayı talep edecek. Remote anything dediğimiz şey bu. Büyük verinin analizi ve yapay zekanın yardımı ile bu değişimin hızlıca algılanması ve şirketlerin buna hazırlanmasını tavsiye ediyorum. Satış kanalları, müşteriye ulaşma yolları dijitalleşmeyle birlikte değişecek. Sektörler homojen değil, birbirlerine benzemiyor; doğru. Dijitalleşme bazı sektörleri çok hızlı ve kökten değiştirecekken bazı sektörleri biraz daha yavaş dönüştürecek. Bu da doğru. Ancak hiçbir sektör bu değişimden kurtulamayacak. Bu değişim iş yapış şekillerine, az veya çok, yansıyacak. Hazırlıklı olmak için ne zaman çalışmaya başlamak gerekiyordu' Dün başlamalıydık. Bu kadar net? diye konuştu.

Şirketlere 'yeni normal' tüyoları

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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