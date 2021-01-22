Şirketlere pandemiyi az hasarla atlatmak için 4 öneri

Turizm, seyahat, lojistik, konaklama, restoran, perakende ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün, pandeminin etkisi altında olduğunu söyleyen Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, "Beklenmeyen bu kriz ortamından en sağlam şekilde çıkmanın tek yolu ise doğru stok...

Turizm, seyahat, lojistik, konaklama, restoran, perakende ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün, pandeminin etkisi altında olduğunu söyleyen Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, "Beklenmeyen bu kriz ortamından en sağlam şekilde çıkmanın tek yolu ise doğru stok yönetimidir" dedi.

Pandemi döneminde şirketlerin süreci az hasarla atlatmak için 4 öneride bulunan Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, "Hemen hemen her sektör salgından etkilendi. Bu belirsiz süreçte hepimizin gözlemlediği üzere pek çok şirket ya geçici olarak kapanma kararı aldı ya da ürün tedariğinde çok büyük sorunlar yaşadı. Satışlar ya düzensiz seyretti ya da satış kanalları değişti. E-ticarete olan talep arttı" diye konuştu.

DOĞRU STOK YÖNETİMİ YAPANLARIN CİROLARI ARTTI

Stok yönetimi ve envanter optimizasyonunda dijital çözümler sunduklarını anlatan Sezer, "Hizmet verdiğimiz çoğu marka doğru stok yönetimi ile bu süreci en hafif zararla atlattı. Hatta bazı müşterilerimizin yıllık cirolarını yüzde 5 ile yüzde 10 arasında arttırdıklarına şahit olduk. Perakende ve e-ticarette yer alan müşterilerimizde ise bu oranın daha yüksek, neredeyse yüzde 30 veya 40 seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Bu da bizi mutlu ediyor. Diğer bir mutluluk veren gelişmede dijital stok yönetimi programımızı kullanarak stoklarını optimize etmeyi hedefleyen şirket sayısındaki artış. Tedarik zincirinde dijital teknolojilerden faydalanan şirketlerin oranı bu yılın raporlarına baktığımızda yüzde 10 seviyelerine yaklaştı. Şirketlerin dijitalleşmeyi önceliklerine alması gerektiğini bu süreçte daha da benimsedi" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLERİNİZİ DOĞRU BELİRLEYİN

Sezer, şirketlere 4 madde halinde önerilerini şöyle sıraladı:

"İlk olarak, hangi ürünlerin şirketiniz için daha önemli olduğunu veya hangi ürünlerin olumsuz koşullardan daha fazla etkilendiğini belirleyin. Örneğin, A-sınıfı ürünleriniz hangisi veya hangi ürünleriniz sınırlı miktarda stoklarınızda mevcut? Size en fazla para kaybettiren veya karlılığınızı düşüren etkenler neler? Hangi ürünlerin satışı bir anda durdu? Bu ürünler fazla stok riskine yol açar mı? ya da hangi ürünler eskisine göre daha fazla satılıyor ve gelecekteki satış potansiyelleri yüksek olan ürünler hangileri? A sınıfı müşterilerinizin talep öngörüsünde nasıl değişiklikler gözlemleniyor?

STOĞUNUZU KORUYUN

"Stoğunuzda sınırlı miktarda olan ürünleri belirlediyseniz, bu ürünlerin doğru müşteri grubuna gittiğinden emin olun. Hatta daha da önemlisi rakibinize gitmediğine emin olun! Bu kulağa basit gelse de içinde bulunduğumuz bu zamanlarda uygulamak son derece zordur. Doğru bilginin zamanında akışı çok önemlidir. Departmanlar arası eksiksiz koordinasyon gerektirir. Genellikle, departmanlar gerekli olan kararları alırlar, ancak devir hızlı hareket etme devri. Hızlı bir şekilde kararları uygulayabilmek gerekir.

AŞIRI STOĞU ÖNLEYİN

"Tam tersi bir senaryo da talepteki azalma yüzünden elinizde aşırı miktarda stok birikmesidir. Burada öncelikle şu soruyu sormanız gerekir: Hangi ürünlerimde aşırı stok birikmesi benim için sorun teşkil eder veya işletme sermayemi olumsuz yönde etkiler? Burada eğer varsa kısa raf ömrüne sahip, sezonsal veya yaşam döngüsü kısa olan ürünlere odaklanılmalıdır. Fazla stoğu azaltmak için gerekirse ek bir satış kanalına başvurmanız veya tedarikçilerden bu ürünlerin tedarikini durdurmayı talep etmeniz gerekebilir. Bununla beraber sipariş parametrelerinizi de değiştirmeyi unutmayın. Stratejinizde stokta bulundurma/ stoktan çıkarma kararınızı hızlıca verebilirseniz gelecekte gerçekleşecek pek çok sorunu önleyebilirsiniz.

GÜVENLİ TEDARİK

"Eğer sınırlı sayıdaki ürünlerin tedariğinde belirsizlik söz konusuysa, tedarikçinizle sürekli temas halinde olmalısınız. Siparişinizdeki ürünlerin ne kadarı ne zaman karşılanıyor? Anlaştığınız tedarik sürelerinizde değişme var mı? Bu ürünleriniz için alternatif tedarikçiniz var mı? Biraz önce saydığımız öncelikleriniz için ihtiyacınız olan ürünleri tedarik etmenizden başka yol yok."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı